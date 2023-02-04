Боец UFC объяснил, почему Джон Джонс не вернётся в полутяжёлый вес
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Боец UFC и комментатор Майкл Кьеза высказался о переходе звезды организации, американца Джона Джонса в тяжёлый вес (до 120 кг).
«Он навешал на себя целую тонну за те три года, что не соревновался, и он серьёзно прибавил в размерах. Вопрос в том, сможет ли он снова уложиться в полутяжёлый вес? Не уверен, что он способен на это. Ему потребовалось три года, чтобы сделать из себя тяжеловеса, и потребуется ещё три года, чтобы вернуться к 93 кг. Вот каким он стал», – сказал Кьеза в эфире ESPN.
Напомним, на турнире UFC 285, который состоится 5 марта в Лас-Вегасе (США), Джонс сразится за вакантный титул в тяжёлом весе с французом Сирилем Ганом. Поединок станет для 35-летнего американца первым в рамках королевского дивизиона.
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