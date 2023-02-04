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Мухаммед Лаваль назвал полутяжеловеса UFC, способного победить Джона Джонса

Мухаммед Лаваль назвал полутяжеловеса UFC, способного победить Джона Джонса
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Бывший чемпион Strikeforce в полутяжёлом весе (до 93 кг), звёздный американский ветеран Мухаммед Лаваль назвал бойца дивизиона, который, по его мнению, способен одержать победу над легендой UFC Джоном Джонсом.

«Я искренне считаю, что у здорового Иржи Прохазки найдётся способ победить Джонса. Джон Джонс – великий боец, один из лучших в истории, и, чтобы победить кого-то настолько техничного, вы должны устроить ему взбучку. Вы должны сражаться с ним, как будто это трёхминутный поединок.

Иржи работает в высоком темпе. И он безудержен. Он не будет пытаться превзойти вас в технике – он просто будет пытаться побить вас. И я считаю, что это тот самый стиль, который создаст проблемы Джону Джонсу», – сказал Лаваль в интервью YouTube-каналу Чейла Соннена.

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