Американец Ларкин ударом локтем в голову нокаутировал Берхамова в первом раунде

В ночь на 5 февраля в Инглвуде (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. В рамках предварительного карда россиянин Мухамед Берхамов встретился с американцем Лоренцом Ларкиным.

Бой завершился победой американца нокаутом в первом раунде. Ларкин нанёс мощный удар локтем в голову.

Ранее россиянин Никита Михайлов победил американца Дэрриона Колдуэлла, а Диана Авсарагова оказалась сильнее колумбийки Алехандры Лары. В бою Али Исаева и Стива Моури была зафиксирована ничья. Ахмед Магомедов уступил Генри Корралесу.

Главным событием турнира станет поединок за титул в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером. Соглавным событием станет бой Анатолия Токова с Джонни Эблином за пояс в средней весовой категории.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер.

Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?