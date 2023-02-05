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Начался бой между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером

Начался титульный бой между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером
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В Инглвуде (США), в ночь на 5 февраля проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого станет титульный бой за звание чемпиона промоушена в тяжёлом весе между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером. На момент написания новости поединок стартовал.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер.

Напомним, Емельяненко за время карьеры провёл 47 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел шесть поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В активе американца 38 боёв, в которых он одержал 30 побед и потерпел семь поражений. Один бой с его участием признали несостоявшимся.

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