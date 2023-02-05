«Легендарная мафия». Ислам Махачев — о выходе легенд ММА в октагон к Фёдору Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на выход легенд ММА в октагон к Фёдору Емельяненко после последнего боя в карьере.

«Легендарная мафия», — написал Махачев в одной из социальных сетей.

Напомним, последний бой Емельяненко в ММА посетили Марк Коулман, Дэн Хендерсон, Куинтон Джексон, Чейл Соннен, Рэнди Кутюр, Ренцо Грейси, Ройс Грейси, Мэтт Хьюз, Чак Лидделл и Фрэнк Шемрок.



В своём последнем бою в карьере, который прошёл в рамках главного события турнира Bellator 290, Фёдор Емельяненко встречался с американцем Райаном Бейдером, которому проиграл нокаутом в 2019 году. Бой за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.

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