Грейси вышел чествовать Фёдора Емельяненко, надев футболку с изображением брата Александра

В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator290, главным событием которого стал титульный поединок в тяжёлом весе между прославленным российским бойцом ММА Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.



Бой завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде, а по окончании боя Фёдор Емельяненко объявил о завершении профессиональной карьеры в ММА. Его вышли поприветствовать другие легендарные бойцы, в том числе и бразильский ветеран смешанных единоборств Ренцо Грейси, который в октагон вышел в футболке с изображением Александра Емельяненко, младшего брата Фёдора.

Ренцо Грейси (крайний слева)

В активе Фёдора Емельяненко 47 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.