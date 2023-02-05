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Грейси вышел чествовать Фёдора Емельяненко, надев футболку с изображением брата Александра

Грейси вышел чествовать Фёдора Емельяненко, надев футболку с изображением брата Александра
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В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator290, главным событием которого стал титульный поединок в тяжёлом весе между прославленным российским бойцом ММА Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

Бой завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде, а по окончании боя Фёдор Емельяненко объявил о завершении профессиональной карьеры в ММА. Его вышли поприветствовать другие легендарные бойцы, в том числе и бразильский ветеран смешанных единоборств Ренцо Грейси, который в октагон вышел в футболке с изображением Александра Емельяненко, младшего брата Фёдора.

Ренцо Грейси (крайний слева)

Ренцо Грейси (крайний слева)

В активе Фёдора Емельяненко 47 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

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