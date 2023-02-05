Все бои Фёдора Емельяненко в Bellator завершились в первом раунде

В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал бой за титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером.



Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. Американец защитил чемпионский пояс.



Для Фёдора Емельяненко это был седьмой поединок в рамках Bellator. Все семь раз российский боец встречался с соперниками из США и потерпел три поражения при четырёх победах. Все поединки завершились в первом раунде.



Емельяненко потерпел два поражения от Райана Бейдера, ещё одно — от Мэтта Митриона. Россиянин выиграл у Фрэнка Мира, Чейла Соннена, Куинтона Джексона и Тимоти Джонсона.



Всего в активе Фёдора Емельяненко 47 поединков в ММА, в которых он одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.