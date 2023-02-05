Александр Емельяненко — брату Фёдору: я был рядом
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Популярный российской боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём телеграм-канале новый пост с фотографией своего брата Фёдора Емельяненко, который этим утром провёл свой последний бой в карьере ММА.
Александр Емельяненко разместил фото, где рядом с Фёдором стоит бразильский ветеран ММА Ренцо Грейси, вышедший в октагон в футболке с изображением Александра.
«Я был рядом», — подписал фото боец.
Фёдор Емельяненко
Фёдор Емельяненко проиграл техническим нокаутом американцу Райану Бейдеру в первом раунде в своём последнем бою.
В активе бойца 47 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
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