Александр Емельяненко — брату Фёдору: я был рядом

Популярный российской боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём телеграм-канале новый пост с фотографией своего брата Фёдора Емельяненко, который этим утром провёл свой последний бой в карьере ММА.



Александр Емельяненко разместил фото, где рядом с Фёдором стоит бразильский ветеран ММА Ренцо Грейси, вышедший в октагон в футболке с изображением Александра.



«Я был рядом», — подписал фото боец.

Фёдор Емельяненко

Фёдор Емельяненко проиграл техническим нокаутом американцу Райану Бейдеру в первом раунде в своём последнем бою.



В активе бойца 47 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.