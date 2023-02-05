Александр Емельяненко: безумно горд, что брат до сих пор кумир миллионов

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что гордится карьерой своего брата Фёдора Емельяненко.



«Это была великолепная и крутая эпоха. Я безумно рад и горд тем, что мой брат стал и до сих пор является кумиром для миллионов. Посмотрите, как его сейчас встречали и до, и после боя с Бейдером. В таком возрасте выходить на чемпионский бой в одной из лучших лиг в мире… Это лишний раз говорит о величии Фёдора», — приводит слова Емельяненко-младшего «Матч ТВ».



Фёдор Емельяненко в своём последнем поединке в карьере проиграл техническим нокаутом Райану Бейдеру в первом раунде.



В активе бойца 47 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.