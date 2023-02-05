«Было больно смотреть». Денис Лаврентьев — о бое Фёдора Емельяненко с Бейдером

Боец команды «Архангел Михаил» Денис Лаврентьев прокомментировал поражение Фёдора Емельяненко в титульном поединке с Райаном Бейдером.
«Фёдор — легенда! Но в нашей жизни для каждого дела есть своё время и место! Было больно смотреть. Возраст имеет большое значение в профессиональном спорте. Скорейшего восстановления нашему Императору», — сказал Лаврентьев корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.
В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал бой за титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером.
Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.
Емельяненко завершил карьеру в ММА. У россиянина 40 побед при семи поражениях, ещё один бой был признан несостоявшимся.
- 5 февраля 2023
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