«Было больно смотреть». Денис Лаврентьев — о бое Фёдора Емельяненко с Бейдером

Боец команды «Архангел Михаил» Денис Лаврентьев прокомментировал поражение Фёдора Емельяненко в титульном поединке с Райаном Бейдером.



«Фёдор — легенда! Но в нашей жизни для каждого дела есть своё время и место! Было больно смотреть. Возраст имеет большое значение в профессиональном спорте. Скорейшего восстановления нашему Императору», — сказал Лаврентьев корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.



В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал бой за титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером.



Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.



Емельяненко завершил карьеру в ММА. У россиянина 40 побед при семи поражениях, ещё один бой был признан несостоявшимся.