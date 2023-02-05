«Императору самому решать». Курбанов — о бое Фёдора Емельяненко с Бейдером

Боксёр RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов поделился мнением о том, почему и зачем Фёдор Емельяненко выбрал для последнего боя в карьере настолько сложного соперника, как Райан Бейдер.



«Императору самому решать, как и что делать. Думаю, здесь сыграл тот факт, что соперник был молодой. Во-вторых, Фёдор хотел в реванше много кому и что доказать. В том числе, наверное, отомстить за то поражение, которое он потерпел от Бейдера. То, что хотел отомстить, и сыграло, наверное, злую шутку. Поэтому он и проиграл», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.



В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал бой за титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером.



Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. Емельяненко завершил карьеру в ММА. У россиянина 40 побед при семи поражениях, ещё один бой был признан несостоявшимся.