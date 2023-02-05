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Спивак бросил вызов Джону Джонсу после победы над Льюисом

Спивак бросил вызов Джону Джонсу после победы над Льюисом
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Молдавский боец смешанных единоборств Сергей Спивак после победы над Дерриком Льюисом заявил, что хочет бой с соперником из топ-5 рейтинга тяжёлого веса UFC.

«Моё время пришло. Полярный Медведь здесь и уже идёт. Дайте мне кого-нибудь из топ-5. Я хочу получить Джона Джонса. Это хороший вариант. Джон Джонс, я тебя уважаю, но приду за тобой», — сказал Спивак после боя с Льюисом в октагоне.

У Сергея Спивака 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел три поражения.

Джон Джонс не выступал с февраля 2020 года после того, как объявил о переходе в тяжёлый дивизион. В марте американец вернётся в октагон и подерётся за вакантный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе с французом Сирилем Ганом.

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