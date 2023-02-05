Дана Уайт: никогда не считал Фёдора Емельяненко одним из величайших бойцов

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему не считает легендарного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко одним из величайших бойцов ММА.



«Я бы не хотел критиковать парня, потому что сегодня он завершил карьеру, но вы помните мои старые интервью. Я никогда не считал, что Фёдор был так уж хорош. Понимаете, его нокаутировал средневес Дэн Хендерсон. Люди любят его, хвалят его, но он никогда себя не проверял здесь, на этом уровне. Я его никогда не считал одним из величайших бойцов. Антипатии к нему нет. Мы пытались его подписать в UFC, но этого не случилось. Что есть, то есть», — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC Vegas 68.



Фёдор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру техническим нокаутом в своём последнем бою в ММА. У россиянина 40 побед и семь поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.