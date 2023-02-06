Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Оливейра намекнул, что будет страховать бой Махачева с Волкановски

Оливейра намекнул, что будет страховать бой Махачева с Волкановски
Комментарии

Экс-чемпион UFC бразилец Чарльз Оливейра опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором намекнул на то, что будет страховать титульный поединок между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.

«Отправляюсь в Австралию. Все по воле Божьей», — написал бразилец.

Титульный поединок Ислама Махачева с Алексом Волкановски пройдёт в ночь на 12 февраля и возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 284 в Перте (Австралия).

Напомним, что в последнем поединке Оливейра уступил как раз Махачеву, в результате чего пояс перешёл к россиянину.

Ислам Махачев выиграл 23 поединка в профессиональных смешанных единоборствах и потерпел одно поражение. У Алекса Волкановски 25 побед в 26 боях.

«Махачев — настоящий псих». Ислам напугал американцев подготовкой к бою с Волкановски «Махачев — настоящий псих». Ислам напугал американцев подготовкой к бою с Волкановски

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023