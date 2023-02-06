Оливейра намекнул, что будет страховать бой Махачева с Волкановски

Экс-чемпион UFC бразилец Чарльз Оливейра опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором намекнул на то, что будет страховать титульный поединок между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.

«Отправляюсь в Австралию. Все по воле Божьей», — написал бразилец.

Титульный поединок Ислама Махачева с Алексом Волкановски пройдёт в ночь на 12 февраля и возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 284 в Перте (Австралия).

Напомним, что в последнем поединке Оливейра уступил как раз Махачеву, в результате чего пояс перешёл к россиянину.

Ислам Махачев выиграл 23 поединка в профессиональных смешанных единоборствах и потерпел одно поражение. У Алекса Волкановски 25 побед в 26 боях.

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии: