Бывший соперник Пакьяо заявил, что специально проиграл ему в 2010 году

Бывший чемпион мира, ганец Джошуа Клотти заявил, что проиграл в бою с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо намеренно. Напомним, в марте 2010 года Клотти уступил Пакьяо единогласным судейским решением в бою за титул WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг).

«Мой менеджер согласился на $ 1 млн. Но затем я настоял на $ 1,35 млн. В том бою я должен был получить только $ 2 млн как гонорар. Цена платной трансляции составляла $ 100, и мой менеджер договорился, чтобы я получил $ 3 с каждой покупки. Но я мог заработать эти деньги только в том случае, если бы число купленных платных трансляций перевалило за 300 тысяч.

Я пытался договориться, но мне сказали, что тогда я не буду драться, и я согласился. И в то же время мой менеджер получал 33% с каждой проданной трансляции. Плюс процент с гонорара. Я должен был заработать больше. Я не был рад бою с Пакьяо, потому что подписал контракт на три года с этим менеджером. И тогда я решил всё сорвать», – сказал Клотти в интервью Joy News.