Алексеева назвала фаворита в поединке Махачев – Волкановски на UFC 284

Боец UFC Ирина Алексеева дала свой прогноз относительно грядущего поединка между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.

«Ислам, скорее всего, победит. Несмотря на очень хорошую борьбу и остальные навыки Волкановски. Ещё я обратила внимание, когда у них была битва взглядов, на серьезную разницу в их антропометрии. Ислам гораздо больше, такое ощущение, что между ними две весовые категории. Я думаю, Волкановски будет очень тяжело забороть Ислама или ему что-то предложить в ударке. Бой будет очень интересный. Я думаю, что Ислам повыше уровнем, чем Алекс, хотя многие и говорят про крутую ударку и борьбу Волкановски. Это не потому что Ислам из школы Хабиба и всё такое, это его сугубо индивидуальные качества», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Напомним, титульный бой за пояс чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии