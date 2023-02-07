Алексеева: моё поколение росло на примере Фёдора, он надолго остаётся в сердцах людей

Боец UFC Ирина Алексеева в высказалась о поражении Фёдора Емельяненко в бою с Райаном Бейдером на Bellator 290.



«Если говорят, что у Фёдора болела поясница, то можно было перенести бой, потому что с травмой не стоит выходить, тем более на такой ответственный, титульный бой. Может быть, он хотел поскорее закончить карьеру, поэтому и вышел на бой. Но, думаю, что если бы поединок перенесли, то не было бы ничего страшного, мы бы все подождали.



Да, он проиграл заключительный бой. Но уступил не какому-то мешку, а чемпиону. Очень жаль, конечно, что в первом раунде. Как ни крути, все хотели Федора видеть победителем в этом бою, но как вышло, так вышло. Это поражение никак не влияет на его регалии, заслуги и достижения. Фёдор ещё 20 лет назад начал показывать свои яркие бои. Можно сказать, что именно он привёз MMA в Россию. Благодаря ему появился Союз ММА, он дал шанс развиваться многим спортсменам. Лично для меня он навсегда останется крутым бойцом. Бойцом, на примере которого росло моё поколение.



Про него можно говорить бесконечно. Он надолго останется в сердцах людей, и о нём будут писать в книгах», – приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.