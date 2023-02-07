Тайсон Фьюри дал прогноз на бой своего брата и Джейка Пола

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что его брат Томми Фьюри измотает и нокаутирует Джейка Пола в поздних раундах.

«Не думаю, что бой получится быстрым. Я думаю, он его измотает. Это восемь раундов, поэтому я думаю, что Томми сможет измотать его и нокаутировать в последних раундах.

Как только Томми нанесет ему несколько сильных ударов, я хочу посмотреть, из чего сделан Джейк Пол. Потому что когда Томми наносит мне сильные удары и надевает большие перчатки, мне становится больно. Я знаю, что Джейк не такой крепкий, как я, и не такой большой, как я, так что он определенно будет чувствовать боль, и немалую», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Бой Джейка Пола с Томми Фьюри состоится 26 февраля в Саудовской Аравии.



Последний бой Джейк Пол провёл с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой в октябре 2022 года и выиграл единогласным решением судей. Всего у него шесть поединков и шесть побед.