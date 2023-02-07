Хилл — Анкалаеву: пока я здесь, у тебя никогда не будет пояса UFC

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл вновь обратился к россиянину Магомеду Анкалаеву, который ранее заявил, что намерен отобрать пояс у американца.
«Единственное, чего я хочу, это чтобы люди действительно захотели увидеть, как ты дерешься!!! У тебя никогда не было пояса, и пока я здесь – никогда не будет!!! Пухлый сделает тебя мемом, заслужи бой и я с радостью предоставлю его тебе».
Напомним, в последнем поединке Анкалаев встречался с поляком, бывшим чемпионом UFC Яном Блаховичем. Бой состоялся на UFC 282. Противостояние завершилось ничьей, хотя многие в мире ММА считают, что победу нужно было присуждать россиянину. В результате пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе после того боя оставался вакантным. Затем за этот пояс сразились Хилл и Гловер Тейшейра.
Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве:
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