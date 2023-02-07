Магомед Исмаилов сделал заявление по поводу землетрясений в Турции и Сирии

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о мощных землетрясениях в Турции и Сирии, которые произошли вчера, 6 февраля. На данный момент сообщается о гибели более 5500 человек, и данные постоянно обновляются.

«Землетрясение! Все мы от Аллаха и к нему наше возвращение! Пусть Аллах дарует терпение семьям и родным. Аминь. Как бы мы не боялись этого слова «смерть», но это истина, и будет глуп тот, кто станет отрицать смерть всех, кто сейчас живёт! Но до того, как она придёт, Милостивый дал нам выбор, с чем мы уйдём?! И мы все знаем, что делать! Нужно собирать благодеяния более жадно, чем мы собираем деньги и имущество! Возможно, ушедшие сейчас в лучшем месте, чем где остались мы (мир соблазна)! Пусть Аллах поможет всем нуждающимся, простит нам наши грехи и даст нам хороший конец. Аминь», — написал Исмаилов у себя в социальных сетях.

Магомед Исмаилов прочитал стихотворение собственного сочинения: