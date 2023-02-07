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Усик: думаю, я проник в голову Фьюри

Усик: думаю, я проник в голову Фьюри
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Непобеждённый украинский боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик рассказал о перепалках с Тайсоном Фьюри в социальных сетях.

«Думаю, я уже проник в его голову. Я много лет наблюдал за тем, как Фьюри проникает в голову соперника, но теперь мне удалось сделать это с Тайсоном», — приводит слова Усика The Guardian.

Александр Усик свой последний бой провёл в августе прошлого года с Энтони Джошуа и выиграл раздельным решением судей. Всего в активе 36-летнего боксёра 20 поединков в профессиональной карьере, он одержал 20 побед.

На счету Тайсона Фьюри 33 победы в 34 боях, ещё один поединок завершился ничьей. Британец — чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC.

Ожидается, что бой между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе пройдёт в первой половине года. Предварительная дата поединка — 29 апреля.

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