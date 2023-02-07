Костя Цзю: предложение мэра Парижа выступать россиянам в статусе беженцев — полный бред
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю отреагировал на заявление мэра Парижа Анн Идальго о нежелании видеть российскую делегацию на Олимпийских играх 2024 года до завершения конфликта с Украиной.
Интересно, что менее двух недель назад Идальго поддерживала участие российских спортсменов в нейтральном статусе.
«Предложение мэра Парижа выступать россиянам в статусе беженцев — полный бред. Ну какие вообще беженцы? У боксёров есть такая поговорка: а что он делал на последних Олимпийских играх? Вопрос мэру — что ты достиг и что сделал? Что значит «беженцы»? Полный бред. Тут даже рассматривать такое не надо», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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