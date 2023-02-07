Чендлер: мы с Макгрегором сделаем два миллиона PPV

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер, выступающий в лёгком весе UFC, уверен, что его бой с Конором Макгрегором будет популярным у болельщиков и принесёт от двух миллионов платных трансляций (PPV).



«Если говорить о продажах, то, думаю, мы с Конором сделаем два миллиона продаж. Мне кажется, это достижимый результат. Я обычно не люблю себя хвалить, мне трудно это делать, но думаю, что уже создал себе репутацию и уровень интриги, что все ждут, когда клетка закроется и начнётся ад. Я нажму на газ. Я не видел педали тормоза с тех пор, как пришёл в UFC, да и вообще с тех пор, как я начал драться», — сказал Чендлер в шоу The MMA Hour.



Майкл Чендлер и Конор Макгрегор в новом сезоне будут тренерами на реалити-шоу The Ultimate Fighter. В конце сезона они встретятся в октагоне.

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