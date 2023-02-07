Чимаев: Кадыров готов был заплатить $ 2 млн Диазу, чтобы он подрался со мной

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, как Нейт Диаз отказался драться с ним на турнире UFC 279, несмотря на то что Рамзан Кадыров готов был заплатить ему $ 2 млн.
«За бой с Диазом мне платили $ 1 млн и процент от PPV. Когда всё поменялось, остался только миллион. Я предлагал Диазу забрать все мои деньги: и гонорар, и процент от продажи трансляций. Рамзан Ахматович мне позвонил, сказал, что даст Нейту $ 2 млн, чтобы он согласился на бой. Я сказал Диазу, но он всё равно отказался.
Он просто нашёл эту возможность выскочить. Нейт не хотел со мной драться. У меня не было перевеса в три-четыре килограмма, всего 900 граммов, но я не смог убрать их за ночь», — рассказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.
На турнире UFC 279 Чимаев должен был подраться с Нейтом Диазом, но в итоге не сделал вес, и UFC поменял пары. Чимаев встретился с Кевином Холландом в промежуточном весе и выиграл удушающим приёмом в первом раунде.
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