Мейвезер посетил исторический матч НБА, в котором Леброн Джеймс установил рекорд лиги

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер-младший посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Оклахома-Сити Тандер» (130:133).

В этой встрече звёздный форвард Леброн Джеймс установил рекорд по набранным очкам в лиге. Ранее этот рекорд принадлежал легенде лиги Кариму Абдул-Джаббару, в активе которого 38 387 очков. У Леброна после матча с «Оклахома-Сити» их стало 38 390.

Ранее Мейвезер рассказал о намерении купить команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и предложил уже $ 2 млрд владельцу одного из клубов.