Мейвезер посетил исторический матч НБА, в котором Леброн Джеймс установил рекорд лиги
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер-младший посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Оклахома-Сити Тандер» (130:133).
В этой встрече звёздный форвард Леброн Джеймс установил рекорд по набранным очкам в лиге. Ранее этот рекорд принадлежал легенде лиги Кариму Абдул-Джаббару, в активе которого 38 387 очков. У Леброна после матча с «Оклахома-Сити» их стало 38 390.
Ранее Мейвезер рассказал о намерении купить команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и предложил уже $ 2 млрд владельцу одного из клубов.
Новость по темеФлойд Мейвезер предложил $ 2 млрд за покупку франшизы НБА
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