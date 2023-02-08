Чимаев: Ковингтон отказался от боя 4 или 5 раз
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Шведский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев рассказал о несостоявшихся переговорах с двукратным претендентом на титул дивизиона, американцем Колби Ковингтоном.
«Правда ли, что мне предлагали четырёх соперников? Да, и на все бои я был согласен. В разных весах? Да, 84 кг. И когда Прохазка травмировался, я сказал, что готов к полутяжёлому весу. Но у меня боёв там нет, и мне отказали.
Отказывался ли Ковингтон? Да, четыре или пять раз отказался. Ему отправляли контракт, мне отправляли. Да, приходило конкретное предложение на бой. Он не хочет. Я был готов на любую дату. Для меня он очень удобный соперник, борец. Но я лучше него в грэпплинге и сильнее», – сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.
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