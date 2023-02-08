Корешков объяснил, как Волкановски может победить Махачева

Бывший чемпион Bellator, российский боец смешанного стиля Андрей Корешков поделился ожиданиями от поединка между действующими чемпионами UFC Исламом Махачевым и Алексом Волкановски, который состоится на выходных в Перте (Австралия) и возглавит турнир UFC 284.
«Честно говоря, у Волкановски вижу маленькие шансы, но шансы есть у любого. За счёт чего он может победить Ислама? В борьбе точно не выиграет. Только в ударной технике. Возможно, за счёт своей нестандартности создаст ему какие-то неудобства. Но вероятность такого сценария небольшая. Мне кажется, Ислам выиграет досрочно, закатает его и сделает какой-нибудь приём. Скорее всего, так и будет», – приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.
Ранее в интервью экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо дал прогноз на бой Махачева и Волкановски.
Ислам Махачев на байке едет в Австралию защищать пояс
- 8 февраля 2023
-
23:59
-
23:36
-
23:20
-
22:59
-
22:49
-
22:41
-
21:59
-
21:48
-
20:59
-
20:53
-
20:22
-
20:03
-
19:37
-
18:55
-
18:44
-
18:08
-
17:25
-
17:09
-
16:37
-
16:30
-
15:43
-
15:24
-
14:42
-
14:02
-
13:50
-
13:13
-
11:57
-
11:29
-
10:22
-
10:08
-
09:51
-
09:28
-
09:20
-
02:40
-
00:36