Корешков объяснил, как Волкановски может победить Махачева

Бывший чемпион Bellator, российский боец смешанного стиля Андрей Корешков поделился ожиданиями от поединка между действующими чемпионами UFC Исламом Махачевым и Алексом Волкановски, который состоится на выходных в Перте (Австралия) и возглавит турнир UFC 284.

«Честно говоря, у Волкановски вижу маленькие шансы, но шансы есть у любого. За счёт чего он может победить Ислама? В борьбе точно не выиграет. Только в ударной технике. Возможно, за счёт своей нестандартности создаст ему какие-то неудобства. Но вероятность такого сценария небольшая. Мне кажется, Ислам выиграет досрочно, закатает его и сделает какой-нибудь приём. Скорее всего, так и будет», – приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее в интервью экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо дал прогноз на бой Махачева и Волкановски.

Ислам Махачев на байке едет в Австралию защищать пояс