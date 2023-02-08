Махачев назвал положительную сторону в организации боя Макгрегора и Чендлера

Обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Ислам Махачев прокомментировал организацию поединка между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором, и американцем Майклом Чендлером, который, как ожидается, состоится осенью.

«Чендлер против Конора – это хороший бой для фанатов MMA. Хотя оба парня далеки от того положения, которое занимаю я. Это просто хороший бой для фанатов, вот и всё», – цитирует Махачева издание MMAJunkie.

Конору Макгрегору 34 года. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье.

Майклу Чендлеру 36 лет. В ноябре на UFC 281 он также досрочно (удушающим приёмом) проиграл Порье. Боец является трёхкратным чемпионом Bellator в лёгком весе (до 70 кг).

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