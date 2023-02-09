Тухугов — о драке с командой Макгрегора в 2018 году: жалею ли я? Надо было ещё добавить
Поделиться
Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Зубайра Тухугов вспомнил о драке с командой звёздного ирландца Конора Макгрегора, состоявшейся в октябре 2018 года на турнире UFC 229.
Напомним, инцидент произошёл после победы Хабиба Нурмагомедова над Макгрегором. Тухугов, присутствовавший на шоу в качестве углового, запрыгнул в клетку, из-за чего был снят с предстоящего выступления в UFC.
«У меня тоже был назначен бой через две недели. Сильно хотел драться и себя пытался контролировать. Тогда и бой не состоялся, и я думал: «Как так получилось…» Всё произошло, как и должно было быть. Жалею ли я? Зачем жалеть? Нет, конечно. Добавить надо было ещё», – цитирует Тухугова издание Sport24.
5 самых жёстких потасовок в истории ММА
Комментарии
- 9 февраля 2023
-
00:45
-
00:30
-
00:15
- 8 февраля 2023
-
23:59
-
23:36
-
23:20
-
22:59
-
22:49
-
22:41
-
21:59
-
21:48
-
20:59
-
20:53
-
20:22
-
20:03
-
19:37
-
18:55
-
18:44
-
18:08
-
17:25
-
17:09
-
16:37
-
16:30
-
15:43
-
15:24
-
14:42
-
14:02
-
13:50
-
13:13
-
11:57
-
11:29
-
10:22
-
10:08
-
09:51
-
09:28
Партнерский контент