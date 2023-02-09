Тухугов — о драке с командой Макгрегора в 2018 году: жалею ли я? Надо было ещё добавить

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Зубайра Тухугов вспомнил о драке с командой звёздного ирландца Конора Макгрегора, состоявшейся в октябре 2018 года на турнире UFC 229.

Напомним, инцидент произошёл после победы Хабиба Нурмагомедова над Макгрегором. Тухугов, присутствовавший на шоу в качестве углового, запрыгнул в клетку, из-за чего был снят с предстоящего выступления в UFC.

«У меня тоже был назначен бой через две недели. Сильно хотел драться и себя пытался контролировать. Тогда и бой не состоялся, и я думал: «Как так получилось…» Всё произошло, как и должно было быть. Жалею ли я? Зачем жалеть? Нет, конечно. Добавить надо было ещё», – цитирует Тухугова издание Sport24.

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