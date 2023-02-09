Волкановски прокомментировал анонс боя между Макгрегором и Чендлером

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски высказался о предстоящем поединке между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.
«Каждое возвращение Конора в спорт всегда приятно. Он привлекает много внимания. Это тоже будет весёлый бой. Я думаю, это разумное решение для обоих бойцов. Разумное решение для Конора, поскольку он снова может драться в UFC. Это сильные парни, будет весело.
К тому же это возвращает Конора к разговору о титульном бое. Те, кто говорит о том, что он этого не заслужил, наверное, сошли с ума. Это Конор Макгрегор, и, если он отлупит кого-то вроде Чендлера, вы знаете, что его будут упоминать как претендента. Да вы сами знаете, что люди будут говорить о нём», — сказал Волкановски на пресс-конференции.
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