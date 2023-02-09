Хрюнов: отказ США от ЧМ по боксу — ожидаемая позиция. Обкрадывают своих же спортсменов

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался по поводу решения сборной США не ехать на чемпионат мира.

«Для меня отказ сборной США от участия в чемпионате мира по боксу — ожидаемая позиция. Сегодня, к сожалению, превалирует политика во всём этом. На самом деле они обкрадывают кого? Главный во всех видах спорта — это спортсмен. И история бокса пишется следующим образом: возьмите самых великих американских чемпионов — они все были чемпионами мира. Они выигрывали Олимпийские игры. И действительно, они были признанными с точки зрения достижений в боксёрском коммьюнити и были любимы именно за эти достижения. А тут не давать возможности и ограничивать спортсменов…



Ограничивают и обкрадывают они конкретно своих же спортсменов. Что они могут предложить взамен? Объяснение? А что ты объяснишь, если я занимаюсь спортом для того, чтобы стать чемпионом мира, и вдруг у меня нет такой возможности? В последнее время бокс, с учётом тех преобразований, которые происходят в Международной федерации бокса, получил подъём. Огромная мотивация, хорошие призовые, конкурентный состав. Прежде всего это удар по своим спортсменам», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.