«Выиграет по очкам». Рафаэль дос Аньос предсказал победителя боя Махачев — Волкановски

Бывший чемпион UFC Рафаэль дос Аньос полагает, что австралийский боец Александр Волкановски одержит победу по очкам в поединке с россиянином Исламом Махачевым.
«У Волкановски есть реальный шанс удивить Махачева. Алекс уже весит более 90 кг. Думаю, он шокирует мир в воскресенье и победит по очкам. Надо отметить, что Махачев не использует борьбу. Его броски в основном идут из дзюдо. Я дважды готовился к бою с Исламом, и мой тренер привёл мне пару дзюдоистов в помощь. В начале подготовки меня постоянно швыряли на землю, но потом всё поменялось – я улучшил свою защиту.
Надеюсь, Волкановски тренировался с дзюдоистами. Если да, то у него будет отличный шанс избежать тейкдаунов и доминировать над Махачевым в стойке за счёт скорости», – цитирует дос Аньоса sherdog.com.
Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC:
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