Глава IBA раскритиковал решение США отказаться от участия в чемпионате мира по боксу

Выступая на пресс-конференции перед финалом турнира World Boxing Tour, Golden Belt Series в Марракеше, Марокко, президент IBA Умар Кремлёв подчеркнул, что сборная США не должна страдать из-за решений функционеров.



«Это решение не принадлежит самим спортсменам. Ни один из спортивных администраторов или политиков в мире не вправе лишать спортсменов их мечты стать чемпионами мира. Боксёры посвящают спорту всю свою жизнь, а администраторы и политики приходят и уходят. Те, кто делают это со спортсменами, хуже гиен и шакалов, они нарушают целостность спорта и культуры. Призываю всех своих коллег очистить свои ряды от подобных гиен, по-другому не могу их назвать.



IBA сделает всё возможное, чтобы помочь спортсменам из США приехать и принять участие в чемпионате мира по боксу, и окажет им помощь, в том числе финансовую. Для этого у нас есть наша Программа финансовой поддержки. Мы будем бороться за каждого спортсмена, чтобы дать им возможность представлять свою страну и свой народ под флагом и гимном. Тем администраторам и политикам, которые лишают этого спортсменов, нет места в спорте», — сказал Кремлёв на пресс-конференции.