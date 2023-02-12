Корешков объяснил, почему Волкановски справился с борьбой Махачева

Бывший чемпион Bellator, россиянин Андрей Корешков оценил выступление австралийца Алекса Волкановски в бою с чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) Исламом Махачевым.
Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 12 февраля, на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением.
«Каждый шагает от того, что ему удобно. Волкановски всегда использует свою антропометрию, как бы он этого ни хотел. Он маленький, широкоплечий, коренастый – борцам с такими неудобно, особенно если они выше ростом. Тем более говорят, что Волкановски в межсезонье весит под 90 кг. Антропометрия помогла, но он готовился к борьбе. Его навыки на высоком уровне», – приводит слова Корешкова издание «РБ Спорт».
Ранее Магомед Исмаилов обратился к Махачеву после его победы над Волкановски.
Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски
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