«Это стандарт индустрии». Соннен объяснил, почему судьи боя Махачев — Волкановски ошиблись

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен прокомментировал судейское решение в поединке между действующими чемпионами организации Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 12 февраля, на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением.

«Что мне не нравится, так это отсутствие смелости, которое показали судьи, отдав Исламу бой. Они не поступили так, как велит стандарт индустрии, гласящий, что предпочтение нужно отдавать бойцу, в чьём регионе проходит шоу. Парень из города, невысокого роста, был единственным, кто проявил интерес к происходящему. У него была толпа и настрой, и мир должен понять – нужно отдавать победу хозяину клетки. Так гласит стандарт индустрии», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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