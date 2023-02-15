Промоутер Джошуа: если Фьюри не договорится с Усиком — мы примем бой с Тайсоном

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа, заявил, что их команда готова к повторным переговорам с соотечественником Тайсоном Фьюри в случае, если он не договорится о бое с украинцем Александром Усиком.

«Я могу об этом высказаться. Говорю вам, если этот бой не состоится, Джошуа согласится драться. Как и согласится на бой с Уайлдером.

Я задумался об этом недавно… Не удивляйтесь, если бой Джошуа и Фьюри состоится уже летом. Он намного масштабнее, чем поединок Усика и Джошуа. Таково моё мнение. Тайсон Фьюри требует целое состояние за свой следующий бой», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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