«Бардак». Григорий Дрозд отреагировал на второе место Махачева в рейтинге P4P

Бывший чемпион мира по боксу, россиянин Григорий Дрозд прокомментировал решение UFC не ставить чемпиона организации в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева на первое место в рейтинге pound-for-pound после победы над Алексом Волкановски.

Напомним, поединок бойцов состоялся 12 февраля на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением (48-47, 48-47 и 49-46).

«Я считаю, несправедливо, что Волкановски по-прежнему на первом месте. Объективно, на первом месте должен быть Ислам, вроде как об этом уже даже сказали. Не знаю, по какой причине Волкановски остался, может быть, сыграло роль то, что он не в своей весовой категории дрался, а поднялся на категорию выше и там проиграл, не понизив рейтинги. Но это странно очень, просто бардак и произвол какой-то», – цитирует Дрозда «РБК Спорт».

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