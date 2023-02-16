Усик подписал футболку «Миная» после массовой драки футболистов клуба с игроками «Шинника»

Непобеждённый украинский боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик подписал футболку «Миная», футболисты которого накануне подрались с игроками «Шинника».
«Александр Усик оценил и передаёт ребятам из футбольного клуба «Минай» персональный привет! Тема панчеров этой зимой в Анталии набирает обороты», — написал журналист Александр Денисов в своей социальной сети.
Фото: Личный архив Александра Денисова
Ранее стало известно, что российские и украинские футболисты устроили массовую драку в одном из турецких отелей. По данным российских СМИ, конфликт начался со словесных провокаций со стороны украинский футболистов. Позже игроки «Миная» избили в лифте одного российского футболиста, что и послужило поводом для дальнейшей массовой драки.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий
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