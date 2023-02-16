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«Не хочу иметь ничего общего с Америкой». Монсон начал процедуру отказа от гражданства США

«Не хочу иметь ничего общего с Америкой». Монсон начал процедуру отказа от гражданства США
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Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон сообщил, что запустил процедуру отказа от гражданства Соединённых Штатов Америки.

«Я действительно прохожу процедуру отказа от гражданства США. Этот процесс может занять пару месяцев. Я скучаю по своей семье, но на этом всё. Не хочу иметь ничего общего с Америкой. Правительство и Вооружённые силы США причиняют беспрецедентные страдания своими войнами, санкциями и вмешательством в дела других стран по всему миру. Люблю Россию и русский народ, счастлив здесь. Но причина, по которой отказываюсь от гражданства, связана с несогласием с американской политикой. Как внутренней, так и внешней», — приводит слова Монсона «РИА Новости Спорт».

В 2018 году Монсон получил российский паспорт.

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