«Не хочу иметь ничего общего с Америкой». Монсон начал процедуру отказа от гражданства США

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон сообщил, что запустил процедуру отказа от гражданства Соединённых Штатов Америки.



«Я действительно прохожу процедуру отказа от гражданства США. Этот процесс может занять пару месяцев. Я скучаю по своей семье, но на этом всё. Не хочу иметь ничего общего с Америкой. Правительство и Вооружённые силы США причиняют беспрецедентные страдания своими войнами, санкциями и вмешательством в дела других стран по всему миру. Люблю Россию и русский народ, счастлив здесь. Но причина, по которой отказываюсь от гражданства, связана с несогласием с американской политикой. Как внутренней, так и внешней», — приводит слова Монсона «РИА Новости Спорт».



В 2018 году Монсон получил российский паспорт.