Боб Арум: Саудовская Аравия не хочет проводить бой Усика и Фьюри в требуемые нами сроки

Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), заявил, что в Саудовской Аравии отказались проводить бой его клиента с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) в указанные командой Фьюри сроки.



«Саудовская Аравия не хочет проводить бой Усика и Фьюри в требуемые нами сроки. Так что дальнейшие действия, пожалуй, останутся за кулисами. Надеюсь, скоро мы выступим с объявлением», – приводит слова Арума издание The Sun.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий

Ранее Фрэнк Уоррен, промоутер британца, высказался о месте проведения поединка с украинским боксёром.