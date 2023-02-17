Брат Забита Магомедшарипова оценил шансы бойца вернуться в MMA

Российский боец смешанных единоборств Хасан Магомедшарипов рассказал, планирует ли его брат Забит Магомедшарипов возвращаться в ММА.



Тяжёлый вопрос. Пока что вероятность – ноль. Пока у него вообще нет никаких мыслей, нет желания на этот счёт. Не знаю, что будет дальше, но пока не рассматривается такой вариант. Брат контролирует мой тренировочный процесс, даёт советы, всегда рядом со мной. Хоть он не участвует как спарринг-партнёр. Но он смотрит мои спарринги, видит, что у меня получается, даёт очень хорошие советы», — приводит слова Магомедшарипова MMA.Metaratings.ru.



Забит Магомедшарипов, выступавший в UFC, свой последний бой провёл в ноябре 2019 года, выиграв у американца Келвина Каттара. Боец в прошлом году сообщил, что завершает карьеру в ММА.

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