Сидельников объяснил, как Емельяненко мог победить Бейдера

Шестикратный чемпион мира по боевому самбо и боец Bellator Кирилл Сидельников объяснил, как его соотечественник Фёдор Емельяненко мог выиграть у Райана Бейдера.
«Для меня последний бой Емельяненко был и с переживаниями, и с лёгкостью в душе. Ушла эпоха, ушла легенда. Но лёгкость от того, что уже не будешь больше переживать за своего близкого товарища.
Фёдор мог рассчитывать на что-то, кроме лаки-панча? Конечно, мог. Фёдор до сих пор хорош в партере. Но и Бейдер в этом хорош. Он умеет контролировать. Американская школа борьбы даёт о себе знать. Контроль у него хороший. У Фёдора не получилось этому ничего противопоставить. Где-то, возможно, сказался и возраст, и травмы», — сказал Сидельников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Фёдор Емельяненко в своём последнем бою в карьере проиграл Райану Бейдеру техническим нокаутом.
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