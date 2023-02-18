Оскар де ла Хойя назвал первого бойца, который нокаутирует Головкина

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя считает, что его подопечный, мексиканец Хайме Мунгия (41-0, 33 KO), способен досрочно победить звёздного казахстанского ветерана Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO).

«Бой моей мечты для Хайме Мунгии – это бой с Головкиным. И я могу заявить, что он способен стать первым, кто нокаутирует Головкина. Вот на что способен Мунгия в среднем и втором среднем весе. Он готов к большим боям.

Я буду делать всё возможное для Хайме Мунгии. И тот факт, что мы с Элом Хэймоном организуем бой между Райаном Гарсией и Джервонтой Дэвисом, значительно всё упрощает», – сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Хайме Мунгии 26 лет. Мексиканец является бывшим чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг). С 2020 года выступает в среднем дивизионе, где провёл семь боёв, во всех победив.