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Инсайдер: Головкин может оставить второй чемпионский титул

Инсайдер: Головкин может оставить второй чемпионский титул
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Чемпион мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанский ветеран Геннадий Головкин (42-2-1, 37 KO), ранее оставивший титул IBF из-за нежелания проводить обязательную защиту, может освободить и второй пояс, сообщает инсайдер Sports Illustrated Крис Мэннинкс.

Причина же заключается в том, что Всемирная боксёрская ассоциации (WBA) ранее санкционировала поединок Головкина с обязательным претендентом в лице кубинца Эрисланди Лары (29-3-3, 17 KO), не имеющего международной медийности и «славящегося» скучными выступлениями.

Эрисланди Ларе 39 лет. Боец является бывшим чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг). Все поражения кубинец потерпел от чемпионов мира – Пола Уильямса, Сауля Альвареса и Джарретта Хёрда.

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