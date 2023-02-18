Эррол Спенс может освободить один из своих чемпионских поясов
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Кэмерон Данкин, менеджер временного чемпиона IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг), американца Джарона Энниса (30-0, 27 KO), ожидает, что обладатель полноценного титула Эррол Спенс-младший (28-0, 22 KO) освободит его в ближайшие месяцы.
«Сейчас Джарон – временный чемпион. И Спенс обязан с ним сразиться в течение 90 дней. Итак, мы подерёмся за титул, но вопрос заключается в том, захочет ли этого Спенс? И ответ – нет. Он освободит титул, а Джарон станет полноценным чемпионом и проведёт защиту, вероятно, в июне.
Я не думаю, что Спенс согласится. Насколько я понимаю, он собирается подняться в весе. Он идеально ему подойдёт. Думаю, что промоутеры подготовят ему большой бой в первом среднем дивизионе», – цитирует Данкина издание BoxingScene.
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