В команде Физиева объяснили опасность боя с Гэтжи

Саят Абдрахманов, менеджер проспекта лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэля Физиева, высказался о его предстоящем поединке с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 18 марта на турнире UFC 286.

«Джастин Гэтжи ни для кого не станет лёгким боем. Это очень жёсткий соперник. Если мы смотрим на технические моменты, то да, я считаю Рафу более высококлассным ударником, более разносторонним. Гэтжи может нанести урон, может попасть, его ни в коем случае нельзя недооценивать.

Кто будет заниматься планом на бой? В любом случае основная работа идёт от Рафаэля, он – специалист. Он столько времени в единоборствах… Ему как тренеру понятнее, как вести поединок. Я же со стороны могу подсказать какие-то мелочи», – сказал Абдрахманов в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.