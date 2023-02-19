Стерлинг объяснил, почему его раздражают дагестанские и чеченские фанаты MMA

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг критично высказался о российских, а в частности, о дагестанских и чеченских фанатах смешанных единоборств, от которых он часто получает критику.
«Одна из вещей, которые меня поистине раздражают, это фанаты из кавказских регионов, в частности дагестанцы и чеченцы, хотя мне нравятся эти ребята. Они классные, но как фанаты…
Они не могут анализировать бои, потому что когда они говорят, что у кого-то хорошие навыки в определённом аспекте, то просто отдают должное за то, что увидели в предыдущих выступлениях бойца. И когда я говорю, что его соперник хорошо себя показывает, мне говорят, что я хейтер. Нет, я просто анализирую бой!» – сказал Стерлинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Пётр Ян встретился с Алджамейном Стерлингом
- 19 февраля 2023
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