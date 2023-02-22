Фото: Хабиб Нурмагомедов посетил Египет

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов продолжает рассказывать подписчикам в социальных сетях о своей жизни, несмотря на окончательный уход из индустрии MMA.

«Египет», – написал боец.

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года. В своём последнем бою на турнире UFC 254 россиянин досрочно остановил во втором раунде американца Джастина Гэтжи, защитив титул организации в лёгком весе (до 70 кг).

В начале января стало известно об окончательном уходе Нурмагомедова из индустрии MMA, где до последнего момента он занимался бизнесом и тренерской деятельностью.

Ранее Пётр Ян ответил, превзошёл ли Махачев достижения Хабиба после победы над Волкановски.