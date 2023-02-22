Фото: Хабиб Нурмагомедов посетил Египет

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов продолжает рассказывать подписчикам в социальных сетях о своей жизни, несмотря на окончательный уход из индустрии MMA.
«Египет», – написал боец.
Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года. В своём последнем бою на турнире UFC 254 россиянин досрочно остановил во втором раунде американца Джастина Гэтжи, защитив титул организации в лёгком весе (до 70 кг).
В начале января стало известно об окончательном уходе Нурмагомедова из индустрии MMA, где до последнего момента он занимался бизнесом и тренерской деятельностью.
Ранее Пётр Ян ответил, превзошёл ли Махачев достижения Хабиба после победы над Волкановски.
- 22 февраля 2023
-
20:04
-
19:56
-
19:04
-
18:53
-
18:02
-
17:44
-
17:27
-
16:37
-
15:48
-
15:14
-
14:47
-
14:28
-
13:54
-
13:02
-
12:19
-
12:03
-
11:36
-
11:15
-
11:11
-
10:42
-
10:38
-
10:29
-
10:16
-
10:00
-
09:55
-
07:10
-
01:09
-
00:53
-
00:01
- 21 февраля 2023
-
23:57
-
22:59
-
22:56
-
22:24
-
21:54
-
21:19