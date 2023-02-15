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Пётр Ян ответил, превзошёл ли Махачев достижения Хабиба после победы над Волкановски

Пётр Ян ответил, превзошёл ли Махачев достижения Хабиба после победы над Волкановски
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Бывший чемпион UFC, российский боец смешанного стиля Пётр Ян не считает, что действующий обладатель титула организации в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев превзошёл звёздного одноклубника Хабиба Нурмагомедова после победы над австралийцем Алексом Волкановски.

Напомним, поединок бойцов состоялся 12 февраля на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением (48-47, 48-47 и 49-46).

«Не думаю, что Ислам превзошёл Хабиба. Уверен, нужно сделать две-три защиты титула, потом можно будет на это посмотреть и сравнить их. Надеюсь, что реванш Махачева и Волкановски произойдёт. Не знаю когда, но это будет интересно всем. И ребятам будет интересно, оба проведут бой ещё более серьёзно», – приводит слова Яна издание Vprognoze.ru.

Ранее тренер Волкановски шуточно обыграл разговор с Махачевым после боя на UFC 284.

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