Британский боксёр оправдался за провал допинг-теста частым поеданием яиц

Всемирный боксёрский совет (WBC) вынес окончательное постановление по ситуации с британским проспектом полусреднего веса (до 66,7 кг) Конором Бенном (21-0, 14 KO).

Напомним, в октябре стало известно, что Бенн, готовившийся к поединку с соотечественником Крисом Юбэнком-младшим, провалил тест на допинг (клофимен – вещество, способствующее выработке тестостерона). Сам боксёр признавать свою вину отказался.

WBC, под чьей эгидой должен был пройти поединок, исключил боксёра из своего рейтинга. Однако спустя несколько месяцев расследования организация объявила, что не нашла доказательств, указывающих на намеренное применение допинга. WBC исключил возможное нарушение при хранении допинг-проб, но предположил, что найденное вещество могло быть связано с диетой бойца, а в частности, с излишним потреблением яиц.

На данный момент Бенн по-прежнему лишён британской боксёрской лицензии, что не позволяет ему выступать на территории Англии.